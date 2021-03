Зак Снайдер раскрыл названия всех шести глав «Лиги справедливости»

Стало известно, как называются шесть фильмов «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter проекта.

Названия такие: Don’t Count On It, Batman («Не рассчитывай на это, Бэтмен»), Age of Heroes («Эра героев»), Beloved Mother, Beloved Son («Возлюбленная мать, возлюбленный сын»), Change Machine («Машина перемен»), All The King’s Horses («Вся королевская конница») и Something Darker («Кое-что пострашнее»).

В 2017 году концовкой «Лиги справедливости» занимался Джосс Уидон, вместо Снайдера. Зрители не оценили его работу и попросили режиссерскую версию.