Зак Снайдер опубликовал первый концепт-арт фильма «Мятежная луна»

Режиссер Зак Снайдер показал первый концепт-арт фильма «Мятежная луна», который он снимает для стриминговой платформы Netflix. Об этом рассказало РИА ФАН.

Фантастический боевик «Мятежная луна» расскажет историю миролюбивой космической колонии, на которую нападает тиран Велизарий. Защищать свою родину станет загадочная девушка, которой предстоит отправиться на ближайшие планеты, чтобы собрать союзников.

Фанаты режиссера считают, что фильм будет напоминать «Звездные войны». На первом концепт-арте, опубликованном режиссером, изображены солдаты в футуристической форме, которые с оружием в руках идут в тумане.

Съемки фильма должны начаться в ближайшее время. Главную роль будет исполнять актриса София Бутелла, которая снималась в фильме «Экстаз» Гаспара Ноэ.

Ранее компания Warner Bros представила новый трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Основной акцент в трейлере сделан на отношениях Бэтмена и Женщины-кошки, которую в фильме исполнит Зои Кравиц.