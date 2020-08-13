Зайцева рассказала о появлении группы #2Маши

По словам девушки, они не особо общались, но после столкновения на мероприятии начали переписываться во «ВКонтакте» и делиться музыкой.

«Именно Маша была инициатором нашего первого дуэта», — рассказала Зайцева.

Первый опубликованный в соцсети трек получил популярность у пользователей. Именно благодаря этому и возникла их группа.

«Первая песня „Теперь нас двое“ была опубликована в „Вконтакте“ с хэштегом „ДвеМаши“. И после мы просто видим огромную ленту из репостов и понимаем, что мы затронули что-то интересное», — пояснила исполнительница.

Ранее певица Настя Каменских выложила фото в купальнике из отпуска в своем Instagram, а также рассказала, как ей удается держать форму. Она уточнила, что иногда позволяет себе съесть что-то вкусненькое, например сладости или выпечку, но всегда старается поддерживать физическую активность.

«Так съеденные калории пойдут в энергию, а не „прилипнут“ к телу», — пояснила певица.