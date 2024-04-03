Культура 03 апреля 2024, 10:46 Захарова рассказала о своей любимой песне из 90-х Захарова объяснила, что любит песню «До свидания, мама!» за драйв и текст Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала песню группы «Моральный кодекс» «До свидания, мама!» лучшей композицией 90-х годов. В своем в Telegram-канале она призналась, что этот хит полюбила за драйв и текст.

«Позвонила Тина Канделаки с вопросом: какая твоя любимая отечественная песня 90-х? А ведь есть не просто любимая, но и особо любимая песня той поры», — написала Захарова.

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Публикацию она сопроводила видеоклипом рок-группы «Моральный кодекс» на песню «До свидания, мама!».

«Я в старших классах школы, это протестное настроение, ощущение себя, в общем-то, практически в самостоятельном полете, и вдруг взрывает музыкальный эфир песня и главное клип группы» Моральный кодекс» «До свидания, мама!», — вспомнила Захарова начало 90-х.

Она назвала клип феноменальным, давшим старт эпохе отечественных музыкальных видеороликов.

Захарова напомнила, что после него появилось множество замечательных работ, выполненных по заданному Сергеем Мазаевым и Федором Бондарчуком стандарту качества.

«Сама мелодия, этот драйв, эти слова со мной навсегда», — сказала дипломат.

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