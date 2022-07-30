Захарова показала клип на свою первую англоязычную песню

В Сети появился клип на первую англоязычную песню официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она рассказала РИА «Новости», что над созданием сценария работали вместе с командой исполнительницы композиции Люси Чеботиной.

По словам Захаровой, показанные в клипе «образы подсказывает жизнь».

«Главное их почувствовать и реализовать. Собственно, эта одна из идей — вроде бы набор бытовых клише, которые потом разбиваются непредсказуемой развязкой», — заявила представитель МИД.

Клип можно посмотреть в «ВКонтакте» и на YouTube. Действие развивается в Москве на рассвете. Захарова отметила, что это «самое интересное время».

Мария Захарова написала песню June Song давно. Как призналась сама представитель МИД, она долгое время не могла решить, кто должен исполнить композицию. Услышав голос Люси Чеботиной, она поняла, что у артистки получится сделать это хорошо.