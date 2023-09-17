Культура 17 сентября 2023, 15:50 Захарова назвала смерть поэта Добронравова великой потерей Захарова: стихи Добронравова изгоняли пошлость и равнодушие в мире РИА «Новости»

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Благодаря творчеству поэта-песенника Николая Добронравова в мире стало меньше равнодушия и пошлости. Его смерть оказалась великой потерей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что многие люди не просто живут со стихотворениями Добронравова, но и пытаются реализовать его поэтические строки в жизнь. Захарова привела отрывок из песни «Нежность», которая стала главным музыкальным произведением в фильме «Три тополя на Плющихе».

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«„Так же падает листва в садах“. Написано полвека назад. А как будто об этом дне <…>. И только боль, щемящая, нестерпимая, пронзает обыденность осознанием великой потери», — указала она.

О смерти Николая Добронравова стало известно в воскресенье, 17 сентября. Он скончался на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что лауреата Государственной премии СССР похоронят на Новодевичьем кладбище.