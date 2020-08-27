Загитова снимется в японском фильме

По данным ИА Nation News, кроме японской версии, в октябре этого года выйдет также российская. Правда, в ней Загитова участвовать не будет.

Режиссером фильма стал сын известного актера Александр Домогаров-младший. Кино основано на реальных событиях, случившихся в Москве в 1970-е годы.

По сюжету собаку не пускают в самолет из-за отсутствия справки. Хозяин пытался уговорить экипаж, но у него ничего не вышло, поэтому он бросает питомца и улетает без него. А собака по кличке Пальма остается ждать хозяина в аэропорту и ждет его там еще два года.

Домогарова признался, что переживал из-за постоянных сравнений сюжет с известным фильмом «Хатико». В Японии же, наоборот, весь фильм будет основан на этом сравнении.

Японская версия получит название «История Акиты и Пальмы».

«Мы решили, что Алина Загитова появится со своей собакой Масару. Загитова хорошо известна в Японии и имеет множество поклонников, в фильме она играет саму себя», — рассказал Домогаров.