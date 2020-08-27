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    27 августа 2020, 10:56

    Загитова снимется в японском фильме

    Дарья Морозова

    Фигуристку Алину Загитову пригласили сниматься в японской версии фильма «Пальма». Об этом сообщил портал Sport24.

    По данным ИА Nation News, кроме японской версии, в октябре этого года выйдет также российская. Правда, в ней Загитова участвовать не будет.

    Режиссером фильма стал сын известного актера Александр Домогаров-младший. Кино основано на реальных событиях, случившихся в Москве в 1970-е годы.

    По сюжету собаку не пускают в самолет из-за отсутствия справки. Хозяин пытался уговорить экипаж, но у него ничего не вышло, поэтому он бросает питомца и улетает без него. А собака по кличке Пальма остается ждать хозяина в аэропорту и ждет его там еще два года.

    Домогарова признался, что переживал из-за постоянных сравнений сюжет с известным фильмом «Хатико». В Японии же, наоборот, весь фильм будет основан на этом сравнении.

    Японская версия получит название «История Акиты и Пальмы».

    «Мы решили, что Алина Загитова появится со своей собакой Масару. Загитова хорошо известна в Японии и имеет множество поклонников, в фильме она играет саму себя», — рассказал Домогаров.

    Новости SMI.FM