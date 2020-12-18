Загадку метронома Бетховена разгадали испанские ученые

Музыкант был одним из тех, кто первым начал использовать метроном для записи своих произведений. Однако у большинства музыкантов современности метки на нотных записях с указанием ритма прибора вызывали вопросы. Если исполнять произведения в том темпе, указанном Бетховеном, то музыка получается слишком быстрой. Поэтому большинство музыкантов, вопреки записям Бетховена, исполняют его произведения в медленно темпе.

Ученые из Университета Карлоса III в Мадриде разработали математическую модель «метронома Бетховена», основанную на двойном маятнике, с поправками, учитывающими амплитуду колебаний, трение механизма, силу импульса и массу стержня. Затем исследователи проанализировали темп и его вариации для каждой симфонии композитора в интерпретации 36 разных дирижеров и залили в компьютер в общей сложности 169 часов музыки.

Один из авторов исследования Иньяки Укар отметил, что все дирижеры играли медленнее, чем указывал Бетховен, даже приверженцы историзма.

К окончательной разгадке ученых подтолкнули запись «108 или 120» на первой странице рукописи Девятой симфонии. Они догадались, что он сомневался в этих числах. В результате им удалось объяснить, что композитор считывал шкалу прибора под грузом, а не над ним.