Задумайся о вечном! Оскароносная команда представила трейлер мультфильма «Душа»
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Джо попадает в другой мир под названием «Твой семинар». Там он должен открыть в себе новые таланты, чтобы вернуться в наш мир в теле новорожденного ребенка.
Оригинальное описание сюжета гласит: «Вы никогда не задумывались, откуда берутся ваша страсть, ваши мечты и ваши интересы? Что делает тебя… тобой? „Душа“ отправляет вас в путешествие с улиц Нью-Йорка до космических сфер, чтобы найти ответы на самые важные вопросы жизни».
В другом мире Джо встречает душу по имени 22, которая считает Землю отстоем и занимается на семинарах уже сто лет.
Режиссер мультфильма стал один из самых известных авторов Pixar Пит Доктер Он снял «Головоломку» и получивший премию «Оскар» за мультфильм «Вверх». Он участвовал в написании сценариев для «ВАЛЛ-И», «Корпорации монстров» и нескольких частей «Истории игрушек».
В мультфильме прозвучит оригинальная музыка композитора Джона Батисты, и Трента Резнора и Аттикуса Росса, получивших «Оскара» за саундтрек к «Социальной сети».