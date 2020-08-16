Боксер-чемпион Рой Джонс зачитал рэп

Американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс-младший выложил видео, на котором читает рэп. Ролик снят в стиле 1990-х — начала 2000-х, кадры с Джонсом перемежаются с отрывками из его боев.

Песня под названием Mr. Unstoppable («Неостановимый») вышла в 2000-х годах. На YouTube можно найти несколько роликов, в которых этот трек наложен на нарезки боев Джонса. Официальный клип на этой платформе спортсмен, судя по всему, не публиковал.

В комментариях фанаты написали, что «талантливый человек талантлив во всем», назвав Джонса легендой и отметив, что он «лучше, чем 90% рэперов».

В 2004 году Рой Джонс основал рэп-группу Body Head Bangerz. В том же году группа выпустила дебютный альбом.

Накануне Джонс выложил видео с тренировки перед поединком с Майком Тайсоном. Подписчики похвалили форму боксера.

Выставочный бой двух ветеранов ринга пройдет 28 ноября в США.

Всего Джонс провел 75 боев на профессиональном ринге, выиграв 66 из них. Тайсон провел 58 боев, одержав 50 побед.