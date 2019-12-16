За Сталина и социализм. Вышел первый трейлер «советского» Супермена

На YouTube выложили первый трейлер рисованного фильма «Супермен. Красный сын» об альтернативном — советском сверхчеловеке. Будущий Супермен появился на свет на планете Криптон, но приземлился не в США, а в СССР. Поэтому супергерой стал коммунистом и начал бороться с американцами.

В ролике Супермен встречается со Сталиным, обещая ему спасти мир. И бьется с Бэтменом, на котором надета шапка-ушанка.

Фильм основан на одноименном комиксе Марка Миллара, вышедшем в 2003 году. Миллар также известен рисованными историями «Пипец» и Kingsman, по которым были сняты художественные фильмы.

Действие «советского» Супермена разворачивается в 1953–2001 годах. Вместо того, чтобы сражаться за «правду, справедливость и американский образ жизни», супергерой ведет борьбу «за Сталина, социализм и интернациональную экспансию», говорится в описании комикса.

Для уничтожения Супермена США крадут его ДНК и создают точную копию супергероя по имени Бизарро.

Мультфильм «Супермен. Красный сын» выйдет на экраны в начале 2020 года.

Главного героя фильма озвучил Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере.