За Сталина и социализм. Вышел первый трейлер «советского» Супермена
В ролике Супермен встречается со Сталиным, обещая ему спасти мир. И бьется с Бэтменом, на котором надета шапка-ушанка.
Фильм основан на одноименном комиксе Марка Миллара, вышедшем в 2003 году. Миллар также известен рисованными историями «Пипец» и Kingsman, по которым были сняты художественные фильмы.
Действие «советского» Супермена разворачивается в 1953–2001 годах. Вместо того, чтобы сражаться за «правду, справедливость и американский образ жизни», супергерой ведет борьбу «за Сталина, социализм и интернациональную экспансию», говорится в описании комикса.
Для уничтожения Супермена США крадут его ДНК и создают точную копию супергероя по имени Бизарро.
Мультфильм «Супермен. Красный сын» выйдет на экраны в начале 2020 года.
Главного героя фильма озвучил Джейсон Айзекс, известный по роли Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере.