За поимку Басты объявили награду на Украине

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) появился в Киеве. Его сняли у входа в один из ресторанов. Тем временем, украинские националисты требуют запретить музыканту въезд из-за концертов в Крыму и сообщают о награде за информацию о его местонахождении.

Видео с Бастой у киевского ресторана опубликовал бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской, ее деятельность на территории страны запрещена) Сергей Стерненко.

На кадрах другой активист обращается к Басте: «Хотим напомнить вам, что Крым украинский. Крым украинский, я сказал, понял?»

Мужчина также выкрикнул, что «Баста выступал в оккупированном Крыму». После этого активиста оттолкнула охрана.

Стерненко написал в Facebook, что за информацию о перемещении Вакуленко по Украине «неравнодушные граждане готовы дать уже около тысячи долларов».

Другой украинский активист Роман Синицын сообщил, что 3 мая российского рэпера «почти поймали на Крещатике, но он сбежал».

«Добрые люди поймают этого гуся и приведут в СБУ, раз они не справляются с обязанностями вместе с пограничниками», — считает Синицын.

Сам он готов «досыпать» 200 долларов за информацию о том, где находится Баста.