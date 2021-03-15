Канье Уэст удостоился «Грэмми» за лучший христианский альбом

На 63-й церемонии вручения премии «Грэмми» рэпер Канье Уэст получил награду за «Лучший христианский альбом» под названием Jesus Is King. Это его 22-я премия за всю карьеру и первая за последние восемь лет.

Как сообщает Variety, всего на одну премию отстает от него исполнитель Jay-Z, у которого 21 награда «Грэмми». Уэст не участвовал в трансляции.

В этом году интерес репера к христианству уже отмечался на церемонии Billboard Music Awards он, альбом и его песни выиграли награды Top Gospel Artist, Top Christian Album, Top Gospel Album и Top Gospel Song.

«Спасибо всем христианам, которые молились за меня», — сказал тогда Уэст в видеообращении.

Ранее стало известно, что Билли Айлиш вновь вошла в историю премии как исполнительница саундтрека к фильму, который еще не вышел на экраны. Девятилетняя дочь Бейонсе стала одной из самых юных обладательницей «Грэмми».