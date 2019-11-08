За долги распродали одежду и мебель Кита Флинта

На аукционе в Кембридже были распроданы вещи, принадлежавшие покойному солисту The Prodigy Киту Флинту. Чтобы родственники могли рассчитаться с его долгами, с молотка ушли 170 лотов за 350 тысяч фунтов стерлингов.

Большая часть наследства солиста The Prodigy ушла на оплату долгов Подробнее

Торги состоялись 8 ноября, сообщает Sky News. В аукционе приняли участие поклонники музыканта со всей Европы. Было продано кольцо для носа с двойным серебряным конусом за 2,2 тысячи фунтов. Дизайнерская кровать из дуба и стали ушла за 8,5 тысячи фунтов, коллекцию колец кто-то купил за 5,5 тысяч фунтов. Выполненный из стали символ группы муравей был продан за восемь тысяч фунтов. Мотоциклетные костюм и шлем обошлись покупателю в 3,2 тысячи фунтов. Дороже всего, за 16 тысяч фунтов, ушли три награды Флинта от MTV «Лунный человек».

Тело Кита Флинта было найдено 4 марта в его доме в Норт-Энд (Эссекс), он покончил с собой. Считается, что причиной суицида стала депрессия, вызванная разводом с супругой Маюми Каи, более известной как DJ Gedo Super Mega Bitch.

В августе стало известно, что перед смертью он наделал долгов по кредитам и налоговым отчислениям на сумму 1,6 миллиона фунтов стерлингов.

После расчета по обязательствам его состояние сократилось до 4,3 миллионов фунтов.