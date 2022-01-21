Дом Петра I в Вологде отреставрируют за 25 млн рублей

Дом Петра Первого отреставрируют в Вологде к 350-летию со дня рождения императора. На работы из областного бюджета выделят 25 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Вологодской области.

По словам замгубернатора области Ларисы Каманиной, сейчас отдельные конструкции здания требуют ремонта. В связи с этим объект культурного наследия федерального значения решили отреставрировать.

«Понимая важность и значимость этих мероприятий для обеспечения сохранности обладающего высокой архитектурной и мемориальной ценностью объекта, губернатором области было принято решение о выделении из областного бюджета 25 миллионов рублей», — сказала Каманина.

Она уточнила, что за эти деньги специалисты отремонтируют крышу здания, восстановят исторический цвет фасадов, отреставрируют окна и проведут работы во внутренних помещениях.

«После завершения работ вологжане и гости нашего края увидят один из старейших каменных домов Вологды обновленным, и он еще долго будет хранить для будущих поколений память о жизни и делах Петра Великого», — отметила пресс-служба.

Петр I приезжал в Вологду шесть раз. Во время своих визитов император останавливался в доме голландского купца Иоанна Гутмана. Одноэтажное каменное здание в итоге открыли Дом-музей Петра I.