YouTube ограничил доступ к фильму о Ржевской битве

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму «Комсомольской правды» о Ржевской битве. На видео поставили метку 18+, его убрали из рекомендаций и продвижения, написал сайт kp.ru.

Уточняется, что картина была снята по заказу телекомпании «Белрос». В ней рассказывается об истории возведения пронзительного мемориала Советскому солдату, который открыли летом минувшего года. За две недели видео набрало примерно 70 000 просмотров. Теперь ленту нельзя посмотреть без зарегистрированного на YouTube аккаунта.

Продюсер фильма Ждан Тихонов отметил, что в фильме нет сцен насилия. Он содержит военную хронику, о которой знают даже школьники. Администрация видеохостинга пока не ответила на запрос по поводу ограничений.