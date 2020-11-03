YouTube-канал Третьяковки набрал более 4 млн просмотров за год

По данным сайта «Газета.ru», она рассказала, что галерея вполне полноценно присутствует на площадке. Последний год сотрудники активно работали над этим.

«Мы присутствуем на YouTube с совершенно новыми продуктами, созданными специально в эпоху пандемии», — пояснила Трегулова.