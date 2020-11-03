YouTube-канал Третьяковки набрал более 4 млн просмотров за год
YouTube-канал Государственной Третьяковской галереи за последний год собрал 4,6 миллионов просмотров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя музея Зельфиру Трегулову.
По данным сайта «Газета.ru», она рассказала, что галерея вполне полноценно присутствует на площадке. Последний год сотрудники активно работали над этим.
«Мы присутствуем на YouTube с совершенно новыми продуктами, созданными специально в эпоху пандемии», — пояснила Трегулова.