Культура 27 декабря 2023, 14:28 World of Reel: съемки сиквела фильма «Бэтмен» стартуют летом 2024 года в Великобритании

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Летом 2024 года в Великобритании начнутся съемки сиквела фильма «Бэтмен» с актером Робертом Паттинсоном. Об этом написало изданием World of Reel.

Как рассказало ИА НСН, отбор артистов для кинокартины начнется уже в феврале следующего года после того, как главе киновселенной DC Джеймсу Ганну представят сценарий фильма.

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Режиссером выступит Мэтт Ривз, который снял первую часть фильма.