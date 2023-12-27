27 декабря 2023, 14:28
World of Reel: съемки сиквела фильма «Бэтмен» стартуют летом 2024 года в Великобритании
Летом 2024 года в Великобритании начнутся съемки сиквела фильма «Бэтмен» с актером Робертом Паттинсоном. Об этом написало изданием World of Reel.
Как рассказало ИА НСН, отбор артистов для кинокартины начнется уже в феврале следующего года после того, как главе киновселенной DC Джеймсу Ганну представят сценарий фильма.
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Режиссером выступит Мэтт Ривз, который снял первую часть фильма.
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