WarnerMedia решила не снимать режиссерскую версию «Отряда самоубийц»

Представители компании WarnerMedia сообщили, что не будут снимать режиссерскую версию фильма «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра, написал Hollywood Reporter.

Когда началось производство подобной версии «Лиги справедливости Зака Снайдера», поклонники потребовали выпустить дополненный фильм. Режиссер Дэвид Эйр отмечал, что финальная версия картины ощутимо отличается от его варианта, рассказала «Газета.ru».

В 2017 году «Лигу справедливости» вместо Снайдера, который прекратил работу над лентой по семейным обстоятельствам, заканчивал Джосс Уидон. Фанаты и актеры проекта не оценили этот фильм.