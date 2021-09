Warner Brothers снимет ремейк «Телохранителя»

Киностудия Warner Brothers решила переснять фильм «Телохранитель», где главную роль сыграла певица Уитни Хьюстон. Оригинальная лента 1992 года собрала в прокате более 400 миллионов долларов.

О работе над ремейком сообщило Variety. По данным издания, над сценарием работает драматург Мэттью Лопес. Его произведение «Наследники» было признано самой важной американской пьесой века. Ранее он также работал над несколькими телепроектами для HBO, Netflix и Amazon.

Автор оригинального фильма Лоуренс Кэздан выступит сопродюсером ремейка. Информации о том, кто может принять участие в съемках, а также о том, изменится ли сюжет, пока нет. Точная дата выхода нового «Телохранителя» тоже пока не известна.

По сюжету оригинального фильма телохранитель, уволившийся из службы безопасности президента США Рональда Рейгана, устраивается работать к певице и актрисе. Ее играет Уитни Хьюстон. Потом между ними возникают романтические отношения.

Песни Run to You и I Have Nothing Хьюстон, которые звучат в фильме, были номинированы на «Оскар».