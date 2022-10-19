Warner Bros. вместе с режиссером Ганном займется производством фильма для DC | 360°

Культура 19 октября 2022, 14:04 Warner Bros. вместе с режиссером Ганном займется производством фильма для DC The Hollywood Reporter: Джеймс Ганн работает над несколькими проектами для DC

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Журналисты американского издания The Hollywood Reporter выяснили, что знаменитый режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн ведет переговоры с кинокомпанией Warner Bros. с целью создания нового проекта для DC.

Ганн уже начал переговоры с представителями компании, а также с продюсером Питером Сафраном, написало РИА ФАН.

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Подробности нового фильма держатся в строгом секрете, однако журналистам удалось выяснить, что режиссер будет работать не только над одним проектом студии.

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Помимо DC, кинематографист разрабатывает спин-офф второго сезона сериала «Миротворцы». Ганн рассказал поклонникам проекта, что актриса Виола Дэвис снова будет играть роль Аманды Уоллер. Кроме того, по его словам, сериал не будет таким комедийным, как раньше.

Ранее стало известно, что киностудия Warner Bros. снимет продолжение фильма «Джокер» с актером Хоакином Фениксом в главной роли. Кинокартина появится на больших экранах осенью 2024 года.