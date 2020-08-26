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    26 августа 2020, 15:16

    Warner Bros. снимет еще два мультфильма про Бэтмена

    Дарья Морозова

    Кинокомпания Warner Bros. собирается создать два мультфильма по комиксу «Бэтмен. Долгий Хеллоуин». Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на CBR.

    Комиксы вышли в 1990-х годах. Премьера мультфильмов намечена на осень следующего года.

    По сюжету, Бэтмен должен поймать убийцу, который все преступления совершает в праздничные дни.

    Ранее мультфильм «Маша и Медведь» оказался среди самых любимых детских развлекательных брендов в мире. История о девочке и добром жителе леса заняла место в первой пятерке списка, составленного Kidz Global.

    Международное агентство исследовало развлекательные бренды в апреле 2020 года, сделав выборку из 60 тысяч респондентов в 436 странах мира. Полученные ответы показали, что сериал «Маша и Медведь» находится в топ-5 любимых на всей планете среди аудитории девочек от нуля до шести лет. В Латинской Америке мультфильм пользуется популярностью как у мальчиков, так и у девочек аналогичного возраста. Такая же ситуация складывается и в Европе. Мультсериал уже перевели на 39 языков.

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