Warner Bros. снимет еще два мультфильма про Бэтмена

Комиксы вышли в 1990-х годах. Премьера мультфильмов намечена на осень следующего года.

По сюжету, Бэтмен должен поймать убийцу, который все преступления совершает в праздничные дни.

Ранее мультфильм «Маша и Медведь» оказался среди самых любимых детских развлекательных брендов в мире. История о девочке и добром жителе леса заняла место в первой пятерке списка, составленного Kidz Global.

Международное агентство исследовало развлекательные бренды в апреле 2020 года, сделав выборку из 60 тысяч респондентов в 436 странах мира. Полученные ответы показали, что сериал «Маша и Медведь» находится в топ-5 любимых на всей планете среди аудитории девочек от нуля до шести лет. В Латинской Америке мультфильм пользуется популярностью как у мальчиков, так и у девочек аналогичного возраста. Такая же ситуация складывается и в Европе. Мультсериал уже перевели на 39 языков.