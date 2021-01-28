Warner Bros. показала трейлер своих фильмов 2021 года

Компания Warner Bros. опубликовала общий трейлер своих главных фильмов 2021 года. Ролик представлен на официальном YouTube-канале студии.

В трейлере появляются кадры из новой части «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна, «Дюны» Дени Вильнева и фантастического боевика «Годзилла против Конга» Адама Вингарда. Кроме того, Warner Bros. показала первые отрывки из новой экранизации игры Mortal Combat, третьей части «Заклятия», «Мира Дикого Запада», «Мужских слез» Клинта Иствуда.

Премьеры кинокартин пройдут одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max. Это связано с пандемией коронавируса и ограничительными мерами, из-за которых кинотеатры США закрыты или работают не в полную силу. На стриминговой платформе фильмы будут доступны в течение четырех недель без дополнительной оплаты. Решение кинокомпании о гибридном релизе вызвало широкий резонанс в индустрии, написало ИА Nation News.