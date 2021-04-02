Warner Bros. отказалась от спин-оффа «Аквамена»

Американская кинокомпания Warner Bros. отказалась снимать хоррор-спин-офф супергеройского фильма «Аквамен». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Предполагалось, что фильм в жанре ужасов «Впадина» подробнее расскажет о монстрах, с которыми герои сражались в «Аквамене». Продюсером для этого назначили Джеймса Вана.

Студия также не будет заниматься экранизацией киноленты «Новые боги». За режиссуру должна была отвечать Ава ДюВерней.

«В рамках нашей программы развития киновселенной DC некоторые разработки, включая „Новых богов“ и „Впадину“, не будут продвигаться вперед. Мы благодарим наших партнеров за их время и сотрудничество во время этого процесса и с нетерпением ожидаем наших следующих совместных проектов», — заявили в Warner Bros.

«Впадину» отменили из-за плотного графика Джеймса Вана. Причина закрытия второго проекта не называется. Если проекты снова когда-нибудь запустят в производство, работу над ними отдадут тем же людям.

«Впадина» должна была рассказать о жителях Атлантиды, которые превратились в подводных монстров после гибели королевства, написал Newinform. Сюжет картины «Новые боги» должен был разворачиваться вокруг событий, происходящих с уроженцами планет братьев-близнецов — Новым Генезисом и Апоколипсом.