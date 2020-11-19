Warner Bros. определилась с датой выхода второй «Чудо-женщины»

Выход нового фильма «Чудо-женщина 1984», где главную роль сыграла Галь Гадот, больше не будут откладывать. Warner Bros. выпустит блокбастер с 200-миллионным бюджетом в декабре.

Премьерный показ состоится на потоковом сервисе HBO Max 25 декабря. В этот же день фильм выпустят на экраны американских кинотеатров, сообщило издание Variety.

В странах, где сервис недоступен, «Чудо-женщину» фанаты вселенной DС смогут посмотреть на неделю раньше — 16 декабря. У подписчиков HBO Max будет месяц на просмотр фильма без дополнительных затрат.

«Мы понимаем, что многие не могут попасть в кино из-за пандемии. Поэтому мы хотим дать им возможность посмотреть „Чудо-женщину 1984“ на платформе HBO Max», — пояснила председатель и генеральный директор головной компании Энн Сарнофф.

Планировалось, что «Чудо-женщина 1984» станет одним из самых масштабных проектов, а ее сборы превысят миллиард долларов при бюджете в 200 миллионов. В кинотеатрах фильм ждали летом 2020 года, однако премьеру отложили из-за пандемии коронавируса. Съемки «Чудо-женщины» завершились два года назад, и Warner Bros. не терпится представить ленту фанатам.