Культура 27 марта 2023, 10:15 Взносы с западных фильмов в России предложили отправлять в фонд СВО Депутат Хамзаев предложил направлять выплаты кинотеатров с западных фильмов в фонд СВО РИА «Новости»

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Необходимо поддержать проведение спецоперации западными санкциями и обязать кинотеатры направлять выплаты не правообладателям, а в специальный фонд. С таким предложением в беседе с РИА «Новости» выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«Давным-давно пора было сделать: все выплаты, которые кинотеатры раньше направляли всевозможным западным правообладателям, направлять в фонд поддержки участников СВО», — сказал он.

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Депутат заявил, что западный кинематограф давно ушел из России, и предложил обязать кинотеатры пополнять за счет взносов фонд поддержки бойцов. Султан Хамзаев считает, что так прокатчики смогут расширить репертуар, поддержать армию посредством антироссийских санкций, а государство — выступить в роли регулятора и задать некий вектор.

В России весной 2022 года отменили премьеры многих западных фильмов, например «Бэтмена» Warner Bros. и картин The Walt Disney Company. С отечественными компаниями также отказались сотрудничать Universal Pictures, Sony Pictures, Paramount и Lionsgate. За год закрылись 277 кинотеатров из 2136, совокупный сбор сократился на 44%, до 18,8 миллиарда рублей.