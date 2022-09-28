Выступления Мацуева и Гергиева отменили в Японии | 360°

Культура 28 сентября 2022, 10:20 Поделиться Telegram

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Viber Выступления Мацуева и Гергиева отменили в Японии

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Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предупредил, что отменены выступления народных артистов страны Дениса Мацуева и Валерия Гергиева, которые должны были состояться в Японии. Об этом сообщил RT.

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Уточняется, что на конец ноября — начало декабря было назначено выступление симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. По словам Швыдкого, отмена концерта является неразумным решением.

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