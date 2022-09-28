Выступления Мацуева и Гергиева отменили в Японии | 360°

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Выступления Мацуева и Гергиева отменили в Японии

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Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предупредил, что отменены выступления народных артистов страны Дениса Мацуева и Валерия Гергиева, которые должны были состояться в Японии. Об этом сообщил RT.

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Уточняется, что на конец ноября — начало декабря было назначено выступление симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. По словам Швыдкого, отмена концерта является неразумным решением.

«Оттого что они поддерживают курс президента России, они не стали менее выдающимися музыкантами», — заметил Швыдкой.

Япония

Денис Мацуев

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