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    25 февраля 2022, 02:20

    Выступление российского дирижера Гергиева в Карнеги-Холле отменили

    Карнеги-холл заявил об отмене выступления российского дирижера Гергиева

    Александра Ломейко

    У Венского филармонического оркестра, который даст три концерта в концертном зале Карнеги-холла в Нью-Йорке, сменился дирижер. Место россиянина Валерия Гергиева займет канадец Янник Незе-Сеген.

    Анонс замены опубликовал сайт концертной площадки. Гергиев должен был дирижировать на концертах с 25 по 27 февраля.

    «Карнеги-холл и Венский филармонический оркестр сегодня совместно объявили, что Янник Незе-Сеген заменит Валерия Гергиева <…> в трех концертах в Карнеги-холл», — указано в сообщении.

    Причина замены российского дирижера не уточняется.

    Миланский театр «Ла Скала», напомнил ТАСС, потребовал от Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины. В противном случае театр допустил отстранение российского дирижера от выступлений с оперой «Пиковая дама».