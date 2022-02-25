Выступление российского дирижера Гергиева в Карнеги-Холле отменили

У Венского филармонического оркестра, который даст три концерта в концертном зале Карнеги-холла в Нью-Йорке, сменился дирижер. Место россиянина Валерия Гергиева займет канадец Янник Незе-Сеген.

Анонс замены опубликовал сайт концертной площадки. Гергиев должен был дирижировать на концертах с 25 по 27 февраля.

«Карнеги-холл и Венский филармонический оркестр сегодня совместно объявили, что Янник Незе-Сеген заменит Валерия Гергиева <…> в трех концертах в Карнеги-холл», — указано в сообщении.

Причина замены российского дирижера не уточняется.

Миланский театр «Ла Скала», напомнил ТАСС, потребовал от Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины. В противном случае театр допустил отстранение российского дирижера от выступлений с оперой «Пиковая дама».