Выставочное пространство создадут на Охтинском мысе

Выставочное пространство откроется на Охтинском мысе в Красногвардейском районе. Об этом рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, сообщила газета «Петербургский дневник».

Участок находится в собственности «Газпром-нефти». Власти Санкт-Петербурга договорились с представителями компании о создании на Охтинском мысе выставочного пространства общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

«Предложение планируется реализовать в рамках создания инновационного комплекса компании „Газпром-нефть“. Инициативу уже обсудили с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Нам удалось прийти к единому положительному решению по этому предложению», — сказал Пиотровский.

Концепцию экспозиции разработают сотрудники Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Предварительно, ее посвятят истории мыса.

Формат экспозиции будет обсуждаться, в частности, с Министерством культуры России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 мая разработать предложения по созданию историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе.