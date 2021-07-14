Выставку творчества Бертеля Торвальдсена открыли в Петербурге

Выставку «Античный миф в творчестве Бертеля Торвальдсена. Рисунки и скульптура из коллекций Музея Торвальдсена в Копенгагене и Эрмитажа» открыли 13 июля 2021 года в Пикетном зале Зимнего дворца. Она приурочена к 250-летнему юбилею со дня рождения датского скульптора. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на офицальную группу музея «ВКонтакте».

Бертель Торвальдсен является одним из ведущих мастеров эпохи неоклассицизма. Он проживал в 1770–1844-х годах. Торвальдсен повлиял на развитие европейской скульптуры XIX века. Из-за сложной эпидемиологической ситуации открытие выставки пришлось провести онлайн. Организаторы выставки представили шесть мраморных рельефов и две мраморные статуи из коллекции Эрмитажа и восемнадцать рисунков из собрания Музея Торвальдсена в Копенгагене.