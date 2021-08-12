Выставку Шустрова и его жены открыли на фестивале «Дворы Капеллы»

Роман Шустров прославился благодаря скульптуре «Печальный Ангел». Эту и другие его работы выставили на фестивале «Дворы Капеллы» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».

Скульптора не стало в 2020 году. Скульптор скончался от коронавируса. Спустя год умерла и его жена. Однако люди до сих пор с восторгом относятся к их работам.

Скульптуры Шустрова и его жены можно увидеть на фестивале «Дворы Капеллы». В качестве выставочных залов послужили дворы Санкт-Петербурга. Среди представленных работ — арт-объекты Анастасии Зориной, Татьяны Ляшук, Игоря Иванова и других специалистов.

«Есть авторы, кто участвует в фестивале постоянно, есть те, кто участвует в каком-то одном фестивале. Это не только постановка арт-объектов во дворе, это большая дружба между проектами, музеями и фестивалями», — рассказала куратор фестиваля Светлана Куропаткина.

Особое внимание получили работы Романа Шустрова и его жены, Марии Касьяненко. На выставке можно увидеть знаменитые «Игрушки», а также «Ангелов» и скульптуру Касьяненко «Месье Патиссон».