Выставку Сальвадора Дали досрочно закрыли из-за коронавируса

По информации «Русской планеты», новость о закрытии появилась на официальной странице организаторов в Instagram.

«С сожалением вынуждены сообщить о закрытии главной выставки этого сезона „Сальвадор Дали. Магическое искусство“ в московском „Манеже“ с 17 марта», — отмечается в публикации.

Организаторы планировали, что выставка продлится до 25 марта, однако из-за эпидемии коронавируса ее пришлось остановить досрочно.