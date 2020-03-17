Выставку Сальвадора Дали досрочно закрыли из-за коронавируса
Выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в московском «Манеже» решили закрыть раньше срока из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации «Русской планеты», новость о закрытии появилась на официальной странице организаторов в Instagram.
«С сожалением вынуждены сообщить о закрытии главной выставки этого сезона „Сальвадор Дали. Магическое искусство“ в московском „Манеже“ с 17 марта», — отмечается в публикации.
Организаторы планировали, что выставка продлится до 25 марта, однако из-за эпидемии коронавируса ее пришлось остановить досрочно.