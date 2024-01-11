Культура 11 января 2024, 19:06 Выставку «Салют над Невой», посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда, покажут на сайте музея Нижнего Новгорода

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Городецкий историко-художественный музейный комплекс Нижнего Новгорода представит онлайн-выставку «Салют над Невой», посвященную 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Об этом написало ИА «Время Н».

До 24 февраля включительно любой желающий сможет увидеть более 100 оцифрованных материалов из фондов Музея Победы. Культурное учреждение покажет фотографии, документы, карты, газеты, плакаты о жизни блокадного города, сообщил RT.

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На сайте также будут представлены различные художественные произведения времен войны.