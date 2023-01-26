Культура 26 января 2023, 20:42 Выставку салехардских художников откроют в этнопарке Горнокнязевска

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Выставку супругов Вахрушевых «Месяц Большой Темноты», которая сейчас представлена в окружном Доме ремесел в Салехарде (ЯНАО), решили продлить еще на месяц. Ее перенесут в этнопарк в Горнокнязевске 25 января. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Для посетителей представили более 200 произведений. Среди них — картины, работы из бисера, кожи и дерева. На данный момент сотрудники музея выставляют экспонаты. Посетить мероприятие можно будет до 22 февраля.