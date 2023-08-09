Культура 09 августа 2023, 17:51 Выставку разноцветных гладиолусов откроют в Аптекарском огороде в Москве Выставку разноцветных гладиолусов проведут в Аптекарском огороде в Москве 17-19 августа Пресс-служба "Аптекарского огорода"

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В следующий четверг, 17 августа, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» откроют ежегодную выставку разноцветных гладиолусов. Насладиться видом уникальных растений можно будет до 19 августа, уточнили в пресс-службе учреждения.

Посетителям сада представят гладиолусы самых разнообразных оттенков: от черных и белых до каштановых и зеленых. Кроме этого, гости смогут удивиться величине соцветий и размерам растений.

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Также жители столицы увидят и необычные гладиолусы: с переливами, каймой, яркими контрастными пятнами, с бахромой по краю лепестка и многие другие.

В рамках фестиваля отдельную зону выделили для растений от известных селекционеров, а смотрители выставки расскажут их уникальную историю.

Адрес проведения фестиваля: проспект Мира, дом № 26/1. Сад работает ежедневно с 10:00 до 21:00.

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