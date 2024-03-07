Культура 07 марта 2024, 11:42 Выставку «Портрет эпохи» открыли в Петербурге

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В Петербурге открылась выставка «Портрет эпохи», посвященная костюмам и предметам гардероба женщин в XIX веке и в начале ХХ века. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Выставка проходит в «Палате ремесел», которая расположена на набережной Адмиралтейского канала. Она включает в себя 400 экспонатов, посетители могут познакомиться с модой прошлого: туфлями, платьями и сумочками, которые носили дамы на стыке веков.

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Как добавил RT, выставка продлится до 30 мая.

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