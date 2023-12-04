Культура 04 декабря 2023, 17:23 Выставку об искусстве конца XIX — начала XX века откроют в «Коломенском» в Москве Выставку о русском стиле откроют в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве В. Васнецов. Богатыри. 1876 год. Из собрания музея-заповедника В. Д. Поленова / Сайт мэра и правительства Москвы

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В среду, 6 декабря, в Москве, в музее-заповеднике «Коломенское», откроют выставку об искусстве конца XIX — начала XX века. На экспозиции гости увидят русский стиль в декоративном искусстве, сообщила директор культурного учреждения Марина Люльчук.

«Весь 2023-й музей-заповедник „Коломенское“ отмечает 100-летие со дня основания. Этот проект станет ярким финалом юбилейного года», — рассказала она.

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Директор музея-заповедника отметила, что дворец царя Алексея Михайловича, в котором пройдет выставка, выбрали не случайно. Это здание воссоздали в неорусском стиле.

Посетителям покажут фарфоровую и бронзовую пластику, представляющую русские типы в национальной одежде и с атрибутами крестьянской жизни, а также изделия, украшенные декором, заимствованным с фасадов деревенских изб.

Кроме этого, для детям на выставке покажут традиционную промысловую и авторскую игрушку впервые за 100 лет после ее первой экспозиции.

Ранее москвичей пригласили в парки на бесплатные декабрьские фотовыставки. Посетителей ждут экспозиции с элементами нейро-арта и работы с применением ИИ.