Культура 27 июня 2023, 11:46 Выставку о знаменитых вузах столицы открыли в московских центрах госуслуг Мэрия Москвы: новая выставка о знаменитых вузах столицы открылась в 30 центрах госуслуг Сайт мэра и правительства Москвы

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В 30 столицных центрах госуслуг совместно с Главархивом открыли новую выставку «Университеты Москвы», сообщила мэрия города.

Посетители выставки смогут не только познакомиться с историей ведущих высших учебных заведений, но и узнать о самых ярких выпускниках университетов. В нее включили архивные аудиокомпозиции, видеозаписи и инфографику, тематические викторины и игры для самых маленьких гостей.

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Экспозиция раскроет такие темы, как разработка русского метода обучения ремеслам и доступность высшего образования для женщин. Посетители узнают, что такое «подписка на студента», какой университет создали до МГУ имени Ломоносова и как школа подготовки художников Строганова стала училищем технического рисования.

Одну из частей выставки посвятили Сеченовскому университету, первому медицинскому вузу Москвы, сохраняющему образовательные традиции до сих пор. Здесь обучались и работали такие известные деятели, как Николай Пирогов, Сергей Боткин, Николай Склифосовский и Иван Сеченов.

Выставка также расскажет о Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского, который предоставлял возможность получения высшего образования тем студентам, которые не могли пройти обучение в других вузах, например, из-за слишком плотного графика работы. Среди выпускников и учащихся этого университета были такие известные личности, как младшая сестра Марины Цветаевой — Анастасия Цветаева, писатель и поэт Сергей Есенин и многие другие.

Экспозицию можно посетить в 30 центрах госуслуг, а также онлайн на сайте Главархива. Районные офисы будут работать с 08:00 до 20:00, а флагманские отделения и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и ректоры столичных вузов договорились готовить кадры для промышленности.