Культура 28 декабря 2023, 13:39 Выставку о рождественских традициях Эфиопии открыли в «Зарядье» в Москве Выставку «Абиссинские песни. Рождество» открыли в парке «Зарядье» в Москве РИА «Новости»

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С 28 декабря по 4 февраля в историческом помещении Белокаменного подклета на территории парка «Зарядье» пройдет выставка под названием «Абиссинские песни. Рождество», посвященная уникальным христианским традициям Эфиопии. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

Эфиопия воплотила в себе богатые религиозные обряды и историческое наследие. Центральными экспонатами станут икона-диптих с изображением Рождества и бегства в Египет, металлические кресты и тщательно вырезанные деревянные иконы из коллекции Музея русской иконы имени М. Ю. Абрамова.

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Посетители смогут ощутить аромат сокотрийского ладана, а в медиа-сегменте — прослушать интервью с учеными, изучающими Эфиопию. Концепцию и дизайн выставки разработал куратор и художник Никита Лукинский.

Для посещения выставки доступна покупка билетов онлайн или через терминалы в парке и музее, а в Рождество, 7 января, вход будет свободным, по предварительной регистрации.

Накануне выставка миниатюр открылась в Барвихинской школе в Одинцовском округе столицы.