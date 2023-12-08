Культура 08 декабря 2023, 10:50 Выставку о работе волонтеров открыли в парке «Сокольники» в Москве Фотовыставку ко Дню добровольца открыли в парке «Сокольники» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В парке «Сокольники» открыли фотовыставку, приуроченную ко Дню добровольца и посвященную работе волонтеров в Москве. Увидеть экспозицию под открытым небом можно до 8 января. Об этом сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

«По случаю Дня добровольца мы решили познакомить еще больше горожан с нашей деятельностью и поблагодарить волонтеров, которые каждый день в течение года доказывают, что Москва — это столица добрых дел», — рассказала она.

Реклама

На снимках запечатлели волонтеров, помогающих на фестивалях «Пасхальный дар» и «Спасская башня», акциях «Вам, любимые» и «Поздравь ветерана», а также «Вахта памяти». Рядом с каждым кадром разместили QR-коды, перейдя по которым откроется подробная информация о событии, а также проекте «Мосволонтер».

Ранее похожая выставка прошла на ВДНХ. Экспозицию «Москва — столица добрых дел» также открыли под открытым небом.