08 декабря 2023, 10:50
Выставку о работе волонтеров открыли в парке «Сокольники» в Москве
Фотовыставку ко Дню добровольца открыли в парке «Сокольники» в Москве
В парке «Сокольники» открыли фотовыставку, приуроченную ко Дню добровольца и посвященную работе волонтеров в Москве. Увидеть экспозицию под открытым небом можно до 8 января. Об этом сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
«По случаю Дня добровольца мы решили познакомить еще больше горожан с нашей деятельностью и поблагодарить волонтеров, которые каждый день в течение года доказывают, что Москва — это столица добрых дел», — рассказала она.
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На снимках запечатлели волонтеров, помогающих на фестивалях «Пасхальный дар» и «Спасская башня», акциях «Вам, любимые» и «Поздравь ветерана», а также «Вахта памяти». Рядом с каждым кадром разместили QR-коды, перейдя по которым откроется подробная информация о событии, а также проекте «Мосволонтер».
Ранее похожая выставка прошла на ВДНХ. Экспозицию «Москва — столица добрых дел» также открыли под открытым небом.
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