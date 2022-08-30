Выставку коллекции братьев Морозовых в Москве посетили чуть менее 200 тыс человек

В пресс-службе Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина рассказали, что за два месяца работы выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в музее побывало 193 856 человек. Об этом написал сайт РИАМО.

«В летние месяцы, когда посетители на выходные предпочитают покидать город, самые посещаемые дни — вторник и среда (дни бесплатного посещения музея многодетными и молодежью). Осенью самыми посещаемыми днями станут суббота и воскресенье», — добавили пресс-службе.

Выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» начала работать в музее с 28 июня. Успеть посетить ее можно до 30 октября включительно.

В экспозиции представлены более 600 экспонатов: произведения живописи, графики и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии и архивные материалы.