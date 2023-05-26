Культура 26 мая 2023, 13:00 Выставку ко Дню рождения писателя Островского откроют в центре Москвы 27 мая Заммэра Москвы Сергунина: выставку ко Дню рождения писателя Островского откроют на Арбате Сайт мэра и правительства Москвы

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В эту субботу, 27 мая, на Арбате откроют театральную выставку уникальных эскизов декораций и костюмов. Ее посвятят двухсотлетию со Дня рождения русского писателя и драматурга Александра Островского, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Жители и гости столицы познакомятся с театральной историей произведений выдающегося деятеля искусств с конца XIX века до наших дней. Также организаторы представят афиши и программки спектаклей, которые поставили еще при его жизни», — рассказала она.

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Сергунина добавила, что частью экспозиции станут архивные документы, фотографии сцен из постановок «Женитьба Бальзаминова», «Гроза», «Бедность не порок», «Без вины виноватые», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Волки и овцы», «Василиса Мелентьева». Последние сопроводят цитатами из пьес, выдержками из замечаний Островского и расшифровками словаря драматурга.

Кроме того, москвичи посетят фотовыставку на Ходынском поле, которую посвятили волонтерам. На них запечатлели добровольцев социальных, культурных, патриотических, инклюзивных и других проектов города.