Культура 30 августа 2023, 13:53 Выставку «Дни Рязанской области в Москве» откроют на ВДНХ Выставку «Дни Рязанской области в Москве» откроют 1 сентября в павильоне ВДНХ ВДНХ

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Выставка «Дни Рязанской области в Москве» откроется 1 сентября в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Ее проведут в рамках проекта «Регионы: открытие», чтобы познакомить посетителей с наследием, культурными особенностями и достижениями Рязанской области, сообщили на сайте столичной мэрии.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00 и продлится до 27 сентября. Вход будет свободным.

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Посетителям покажут уникальные экспонаты, включая коллекцию рязанского народного костюма. Гости смогут насладиться выступлениями Рязанского губернаторского симфонического оркестра, научиться создавать скопинскую глиняную игрушку и даже увидеть макет родительского дома поэта Сергея Есенина в селе Константиново.

«История Рязани неотрывно связана с историей ВДНХ и ее павильонов. В середине XX века павильон № 59 носил названия „Московская, Рязанская и Тульская области“ и „Московская, Тульская, Рязанская, Калужская, Брянская области“», — добавил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

В рамках культурной программы на площадке павильона «Рабочий и колхозница» будут организованы выставки народных промыслов области и встречи с творческими коллективами. Так, с концертами выступят Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова и Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Г. Попова, а также ведущие театры региона.

Ранее стало известно, что свыше 40 работ художника Александра Глебова представят на выставке в Щелкове.