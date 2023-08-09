Культура 09 августа 2023, 10:21 Выставку детских рисунков открыли на востоке Москвы Выставку детских рисунков от победителей конкурса «Наследие моего района» открыли в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В парке «Сокольники» открыли выставку детских рисунков под открытым небом. На экспозиции представили работы победителей конкурса «Наследие моего района» в различных категориях. Полюбоваться ей можно будет до 31 августа, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, этот год стал юбилейным для конкурса «Наследие моего района». В связи с таким знаменательным мероприятием в столичных парках представили работы ребят за все пять лет.

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Например, в «Сокольниках» можно будет увидеть вечерний Войковский район, звезду главного здания МГУ имени Ломоносова, церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках, качели в Таганском районе и многое другое.

Всего за пять лет юные художники прислали на конкурс более 12 тысяч работ. В 2023 году организаторы получили почти 3,5 тысячи рисунков.

Кроме того, гостям Московского урбанистического форума также показали картины участников конкурса «Наследие моего района».