Выставку «Человеческое тело» открыли в ЦДМ на Лубянке

В ЦДМ на Лубянке проходит интерактивная выставка «Человеческое тело». Экспозицию впервые представили в России. Инсталляции разместили в галерее первого этажа столичного магазина.

Занимательные экскурсии проводят для всех гостей ЦДМ в выходные дни. В доступной форме людям рассказывают о том, что позволяет нам двигаться, дышать, чувствовать запахи, вкусы и наслаждаться красотой окружающего мира, почему бьется наше сердце и где находится главный центр управления всеми процессами жизнедеятельности организма.

«ЦДМ на Лубянке активно развивает программу познавательных мероприятий для детей и взрослых в концепции „обучающее развлечение“», — отметил генеральный директор ЦДМ на Лубянке Александр Копанев.

Он напомнил, что ЦДМ расположен на пересечении трех пешеходных улиц и является важнейшей точкой притяжения центра города. Поэтому каждый месяц магазин проводит яркие, насыщенные разнообразным смыслом мероприятия.

«В рамках новой образовательной выставки наши посетители смогут узнать множество интересных фактов о человеческом организме и, несомненно, надолго запомнят свой визит в ЦДМ», — добавил Копанев.

Выставка «Человеческое тело» насчитывает около 10 крупных интерактивных экспонатов: мозг, сердце, скелет, дыхательную и пищеварительную системы, мускулатуру и другие. Начало экспозиции — в главном атриуме, продолжится она в тематической «Галерее сказок» на первом ЦДМ.

Дети при помощи сенсорных экранов, планшетов и приложения дополненной реальности смогут узнать о строении человеческого тела, поучаствовать в активностях, связанных с органами чувств, а также «включить» гигантское сердце. Юных исследователей, которые смогут пройти все интерактивные зоны по специальному путевому листу, ждет приятный комплимент от партнера мероприятия — сока «Добрый».

Выставку можно посетить до 17 марта. Вход для всех посетителей свободный.