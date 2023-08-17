17 августа 2023, 12:44
Выставку «Без барьеров» открыли в московском метро
Заммэра Москвы Ликсутов: выставку «Без барьеров» открыли в переходе между станциями метро
В переходе между станциями метро «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии и «Площадь Гагарина» МЦК открыли выставку к 35-летию Всероссийского общества инвалидов. Экспозиция носит название «Без барьеров». Она продлится до 17 сентября, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В рамках экспозиции представили 15 фотографий о жизни маломобильных граждан. Выставку открыли для того, чтобы горожане смогли узнать больше информации об их деятельности, достижениях и многом другом.
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Выставку открыли благодаря совместной работе Всероссийского общества инвалидов и отечественного союза фотохудожников.
Ранее жителям столицы сообщили, что музей транспорта Москвы представит выставку грузовиков. Экспозиция пройдет под названием «Интеравто 2023». Гости увидят тягач-эвакуатор МАЗ-ЗИЛ-200, тротуароуборочную машину ТУМ-975 и грузовое авто STAR 28.
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Москва 2023
Максим Ликсутов
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