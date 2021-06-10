Выставки «Северная палитра» и «Мечом и словом» откроются в Ноябрьске

Две новые выставки откроются в Ноябрьске. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

Передвижная экспозиция «Северная палитра» появится в Музейном ресурсном центре. Посетители смогут познакомиться с творчеством мастером Нового Уренгоя в таких направлениях, как живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Там будут представлены работы таких авторов, как Виктор Селиверстов, Марина Елагина, Гузель Сибагатуллина.

В музее Ноябрьска также откроется выставка «Александр Невский. Мечом и словом» в честь Дня России 12 июня. В управлении культуры администрации города рассказали, что там покажут работы, которые расскажут о главных событиях в жизни полководца.