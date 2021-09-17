Выставка «Жизнь с вирусами» стартовала на ВДНХ

Выставка, посвященная эпидемиям, открылась на ВДНХ. Она расскажет о болезнях, которые человечеству удалось пережить, а также о знаменитых людях, которые погибли во время пандемий. Об этом сообщил ОТР.

Большой блок выставки посвящен пандемии коронавируса. В качестве экспонатов представлены заголовки газет. На входе посетителей встретят портреты знаменитостей, которые погибли в период эпидемий. Например, портрет Петра Чайковского, который скончался от холеры. «Нынешняя пандемия это не что-то появившееся вновь, впервые. То, что все поколения человечества живут в вирусе. И эпидемии, пандемии периодически возникают», — рассказал замминистра здравоохранения Олег Гриднев, комментируя выставку.