Выставка «Жизнь с вирусами» стартовала на ВДНХ
Выставка, посвященная эпидемиям, открылась на ВДНХ. Она расскажет о болезнях, которые человечеству удалось пережить, а также о знаменитых людях, которые погибли во время пандемий. Об этом сообщил ОТР.
Большой блок выставки посвящен пандемии коронавируса. В качестве экспонатов представлены заголовки газет.
На входе посетителей встретят портреты знаменитостей, которые погибли в период эпидемий. Например, портрет Петра Чайковского, который скончался от холеры.
«Нынешняя пандемия это не что-то появившееся вновь, впервые. То, что все поколения человечества живут в вирусе. И эпидемии, пандемии периодически возникают», — рассказал замминистра здравоохранения Олег Гриднев, комментируя выставку.