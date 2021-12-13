Выставка «Женщины глазами Тициана» с картинами из Эрмитажа возобновит работу в Вене

После трехнедельного локдауна выставка «Женщины глазами Тициана: красота — любовь — поэзия» возобновляет работу в венском Музее истории искусств 13 декабря. Об этом сообщили «Известия».

На выставке представлены работы самого Тициана и других венецианских живописцев эпохи Возрождения. Это картины из Лувра, Эрмитажа, Прадо, Метрополитена, галереи Уффици, Старой пинакотеки Мюнхена и частных собраний.

Куратор выставки, искусствовед Сильвия Ферина-Пагден назвала эту экспозицию одной из самых значимых в текущем арт-сезоне.

«Именно Тициан первым „изобрел“ картины с красивыми женщинами. Я подозреваю, что он использовал свои модели — анонимных красавиц — и выставлял их портреты в мастерской. Когда герцог Урбино Франческо Мария делле Ровере увидел его „Даму в голубом платье“, то сразу решил ее приобрести, а не заказывать мэтру портреты своей жены или возлюбленной. Тициан с самого начала знал, чего хотел, искал успеха у сильных мира сего, хотел, чтобы его искусство ценили правители не только Италии, но и всего мира», — рассказала она.