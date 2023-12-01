Культура 01 декабря 2023, 11:38 Выставка «Вещи и сны» открылась в московской галерее «На Каширке» Галерея «На Каширке» покажет работы 6 художниц на выставке «Вещи и сны» Сайт мэра и правительства Москвы

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Выставка шести художниц «Вещи и сны» открылась в московской галерее «На Каширке». Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

Шесть художниц, представленных в экспозиции, предложат новые подходы к обыденным объектам, переосмыслив их и превратив в произведения искусства.

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Екатерина Казанцева в своих фотографиях оторвала предметы от их повседневного назначения. Silen создала работы из случайно найденных вещей, придав им новые смыслы. Диана Майорова через инсталляции поделилась образами своих снов.

Маргарита Городничева исследовала границы собственной личности и визуального представления самой себя. Офорты Нины Красовитовой показали восхищение процессом разрушения. Ляля Ваганова заинтриговала зрителя объектами, которые только на первый взгляд привычны, но при ближайшем изучении окажутся абсурдными и бесполезными.

Выставка будет открыта до 14 января.

Также москвичи смогут посетить выставку в аэропорту Домодедово. Там продемонстрируют фотографии природы Таймыра.